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А ндрогинность - модная эстетика двадцать первого века, хотя примеры с переодеванием женщин в мужчин, и наоборот, известны человечеству с самых древних времен. А сегодня модели-унисекс вышагивают по подиуму, звезды кино блестяще играют представителей противоположного пола, да и многие музыканты не прочь примерить образы а-ля «мальчик в девочке».

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