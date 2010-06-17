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Дорогие читательницы!

Нам было очень приятно узнать, что многие из вас интересуются не только тем, что размещено на сайте Passion.ru, но и знают факты из истории создания журнала. Хотим выразить нашу признательность за ваше постоянство и интерес к тому, что мы делаем.

Как и обещали, спешим сообщить радостную новость, что 30 читательниц, которые отлично справились с вопросами викторины и написали свою историю знакомства с Passion.ru получают beauty-призы - наборы кремов Diademin!







Наши победительницы:

Дмитриева Дарья, Москва

Елена, Волоколамск

Яковлева Татьяна, Москва

Ильина Елена, Магнитогорск

Чермошенцева М., Москва

Щербинина Ольга, Челябинск

Гусакова Ирина, Красногорск

Гейнбихнер Регина, Тюмень

Гусева Елизавета, Санкт-Петербург

Горковенко Лидия, Москва

Калугина Анастасия, Челябинск

Степанова Ю., Балаково

Мухортых И., Москва

Бабанова Елена, Ступино (МО)

Саркисян Яна, Санкт-Петербург

Жукова Л., Рязань

Фролова Анастасия, Москва

Журавлева Людмила, Тверь

Ненашева Елена, Волоколамск

Иванова Татьяна, Москва

Курсекова Настя, Челябинск

Ильина Ольга, Самара

Хохлова Нина, Москва

Жукова Ольга, Курск

Литвиненко Ульяна, Пенза

Корчагина Виктория, Красноярск

Ивченко Тамара, Санкт-Петербург

Ромашова Наталья, Тюмень

Осипова Мария, Краснодар

Новикова София, Москва

Для получения призов просим связаться с редакцией