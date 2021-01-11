Тест: женские или мужские — какие качества в вас преобладают?

Иногда некоторые мелочи могут сказать намного больше о ваших пристрастиях, стремлениях и желаниях, даже если вы этого не планировали. И если верить психологам, в каждом из вас можно найти что-то от представителей сильного пола и от прекрасной половины человечества. Пройдите наш тест и узнайте, какие качества в вас больше преобладают — мужские или женские.