Тест: вы — настоящий интеллигент или просто умело маскируетесь?

Слово «интеллигенция» вошло в обиход еще в середине XIX века и обозначало образованных и начитанных людей, которые держались с достоинством, умело ориентировались в политической и социальной обстановке, разбирались в искусстве и могли безошибочно назвать самые значимые даты в мировой истории. И вопреки расхожему мнению, чтобы быть интеллигентом, не обязательно иметь дворянские корни или «входить в высшее общество». Достаточно лишь обладать определенными знаниями, манерами и эрудицией. Пройдите наш тест и узнайте, можно ли вас причислить к этому классу или вам нужно еще многому научиться?