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Бывает так, что из тела ребенка или подростка на мир смотрит глубокий старик – уставший от всего на свете и заранее разочарованный тем, что его ожидает в будущем. Иногда же все происходит с точностью до наоборот, и тот, кто прожил долгую жизнь, по-прежнему молод душой и ждет от грядущего только хорошего.

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