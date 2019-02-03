Тест: в какой стране вам нужно было родиться на самом деле?

Бывало ли у вас ощущение, что вы живете не в то время или не в том месте (что более вероятно)? При этом попадая, например, в другую страну, вы чувствуете себя так, словно вернулись домой из длительной командировки. Психологи утверждают, что такое вполне возможно, и в последнее время все больше людей решаются сменить место жительство и перебраться туда, где чувствуют себя наиболее комфортно. Пройдите наш тест и узнайте, какая страна вам ближе по духу и где вам следовало родиться на самом деле.