Сегодня в 10:00

Тест: узнайте за 12 вопросов, какой поворот событий приготовила для вас судьба

Наверняка вы тоже замечали: стоит лишь только расслабиться и подумать, что наконец-то все наладилось и идет так, как надо, как судьба вдруг делает резкий поворот и вы оказываетесь далеко от намеченной цели. Почему же так происходит и как предугадать заранее, что приготовила вам судьба? Долгожданное известие, неприятные сюрпризы, любовь всей жизни, волнительная встреча, неожиданное везение или впечатляющая прибыль? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, что ждет вас на вашем пути.