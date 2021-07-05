Сегодня в 09:00

Тест: узнайте, склонны ли вы к шизофрении или нет

К сожалению, шизофрения в наше время встречается не настолько редко, как некоторые привыкли считать. У человека, столкнувшимся с данным заболеванием, нарушается восприятие реальности, меняется эмоциональный фон, возникают неоправданные страхи, фобии и мании. Разумеется, с помощью теста нельзя поставить точный диагноз, но можно узнать о склонности, а затем обратиться к советующему специалисту за уточняющей информацией. Честно ответьте на наши вопросы и узнайте о себе много нового.