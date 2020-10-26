Тест: узнайте, кем вы будете в следующей жизни

Наверняка вам тоже хотелось бы приоткрыть завесу тайны и узнать, какое следующее перевоплощение вас ждет. Возможно, вам предопределено переродиться в какое-нибудь мудрое животное, экзотическое растение или в человека, принадлежащего другому сословию и имеющего другой социальный статус. Пройдите наш тест и узнайте, кем вы будете в следующей жизни.