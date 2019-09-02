Тест: узнайте, какой предмет вы могли бы преподавать в школе

В России отмечают День знаний, а это значит, что можно вспомнить то время, когда вы и сами сидели за партой, пытаясь стать как можно незаметнее, чтобы вас случайно не вызвали к доске. Или, возможно, уже тогда вы поняли, что быть учителем – ваше призвание и постарались развить в себе эти способности. Пройдите наш тест и узнайте, какой предмет вы могли бы преподавать, если бы у вас была такая возможность.