Тест: узнайте, каким магическим даром вы обладаете

Многие успешные люди утверждают, что они не верят в удачу, предпочитая самостоятельно исполнять свои (а иногда и чужие) желания. И хотя они верят, что совпадений не существует и все в этом мире взаимосвязано, даже они бы не отказались от некоторых милостей судьбы, если бы им выпал такой шанс. Пройдите наш тест и узнайте, какими внутренними магическими способностями вы обладаете (о наличии которых, возможно, вы даже и не подозревали).