Тест: узнайте, действительно ли вы нежны и чувственны (или вам это не дано)

Нежность и чувственность женщин являются своеобразным магнитом для мужчин, заставляя их возвращаться к предмету своей страсти снова и снова. К сожалению, далеко не все дамы обладают таким магнетизмом, который так заводит представителей сильного пола. Обычно эти качества формируются еще в детском возрасте и постепенно раскрываются с годами. Пройдите наш тест и определите свой уровень нежности и чувственности.