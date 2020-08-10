Тест: ухоженная женщина или простушка — кто вы на самом деле?

Внешний вид может как отпугнуть от вас окружающих, так и поможет добиться их расположение и поддержку. И дело тут вовсе не в том, дизайнерское ли платье на вас надето или это наряд какого-то малоизвестного бренда. Огромное значение имеют даже такие мелочи и детали, о которых вы и не подозревали. Пройдите наш тест и узнайте, выглядите ли вы в глазах других людей ухоженной женщиной или они считают вас простушкой, которую стоит обходить стороной?