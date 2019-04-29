Тест: угадаете ли вы, ребенок какой знаменитости изображен на фото?

Сегодня в 00:00Тест: угадаете ли вы, ребенок какой знаменитости изображен на фото?КомментарииПока поклонники спорят о том, на кого больше похожи дети знаменитостей — на маму или папу, предлагаем вам посмотреть на то, как выглядят сыновья и дочки звезд. И угадать, кто же является их знаменитыми родителями. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в теме и следите ли за тем, что происходит в жизни знаменитостей. Текст: Роман СтрастныйФото: starface, instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиТестдети звездОбсудитьЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...