Тест: угадаете ли вы, ребенок какой знаменитости изображен на фото?

Пока поклонники спорят о том, на кого больше похожи дети знаменитостей — на маму или папу, предлагаем вам посмотреть на то, как выглядят сыновья и дочки звезд. И угадать, кто же является их знаменитыми родителями. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в теме и следите ли за тем, что происходит в жизни знаменитостей.