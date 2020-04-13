Тест: угадаете ли вы звезду по скандальной выходке?

Некоторые звезды сделают что угодно ради пиара, полагая, что таким образом они смогут перетянуть на свою сторону еще больше поклонников и пополнить свое и без того не малое состояние. Большинство селебов в погоне за хайпом придерживаются наиболее действенной, по их мнении, стратегии – скандалы, публичные разборки, пагубные пристрастия, неадекватные выходки, пикантные фото и прочие безумства. Проверьте свою интуицию и определите знаменитость по ее безумному поступку.