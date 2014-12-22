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|11
|Разрешено попыток:
|Не ограничено
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|Всегда
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|75 %
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|Разрешено
Сейчас многие ощущают нестабильность положения – как своего собственного, так и своих работодателей или своего бизнеса. Это не добавляет оптимизма и заставляет чаще, чем обычно, задумываться о будущем, что является причиной волнений и негативных эмоций. Однако не факт, что ваше беспокойство имеет под собой веские основания. Пройдите наш тест и узнайте, сможете ли вы удачно пережить кризис.