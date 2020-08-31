Тест: сильная женщина или слабая – какой вас видят окружающие?

Бывает так, что вы чувствуете себя эдакой суперженщиной, для которой не существует преград и все проблемы решаются одним махом, но другие люди почему-то считают вас беспомощной и боятся лишний раз ранить ваши чувства. Знакомая ситуация? А все потому, что в их глазах вы выглядите слабой, даже если сами это не осознаете. Пройдите наш тест и узнайте, соответствуют ли ваши внутренние представления тому, какой вас видят окружающие или нет.