Тест: проверьте, что вы знаете о нравах XIX века?

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что в 19 веке знание правил этикета и хорошие манеры были так же важны, как и, например, соблюдение законов сегодня. И действительно, тогда ни одна сторона жизни не проходила под таким тотальным надсмотром, как поведение в высшем свете. В конце В конце XIX века в Петербурге даже выпустили специальный свод правил для аристократов. И с тех пор книга "Жизнь в свете, дома и при дворе" стала обязательной для тех, кто хотел в совершенстве овладеть великосветскими манерами того времени. Passion.ru составил занимательный тест, который позволит определить, соответствуют ли ваши знания о нравах того времени действительности или вы вообще далеки от этой темы и в приличное общество вам был бы путь заказан.