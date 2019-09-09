Тест: осень в Нью-Йорке или Париже — где вам провести бархатный сезон?

Сегодня в 00:00Тест: осень в Нью-Йорке или Париже — где вам провести бархатный сезон?КомментарииЕсли вы все еще не определились, куда вам отправиться в отпуск осенью, то наш тест придется как нельзя кстати. Ответьте на простые вопросы, обозначьте свои предпочтения и получите оптимальный для себя вариант. И не забудьте поделиться результатами в комментариях – проверим, насколько точно все совпало. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиТестбархатный сезонпутешествиеосеньотдыхотпускОбсудитьSearch