Тест: осень в Нью-Йорке или Париже — где вам провести бархатный сезон?

Если вы все еще не определились, куда вам отправиться в отпуск осенью, то наш тест придется как нельзя кстати. Ответьте на простые вопросы, обозначьте свои предпочтения и получите оптимальный для себя вариант. И не забудьте поделиться результатами в комментариях – проверим, насколько точно все совпало.