Тест: на какую древнегреческую богиню вы похожи?

Сегодня в 00:00Тест: на какую древнегреческую богиню вы похожи?КомментарииНа самом деле, древние греки были прекрасными психологами и если повнимательнее взглянуть на сонм олимпийских богов, то можно понять, что там собрана целая коллекция характерных персонажей, актуальных и в наши дни. Сегодня запросто можно встретить типажи, похожие на тех или иных древнегреческих «небожителей», с точно такими же достоинствами и недостатками. Пройдите тест Passion.ru и узнайте, какая именно богиня в вас живет. Фото: vostock-photo/shutterstockПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиТестженщинахарактерОбсудитьЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...