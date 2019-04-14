Тест: на какую древнегреческую богиню вы похожи?

На самом деле, древние греки были прекрасными психологами и если повнимательнее взглянуть на сонм олимпийских богов, то можно понять, что там собрана целая коллекция характерных персонажей, актуальных и в наши дни. Сегодня запросто можно встретить типажи, похожие на тех или иных древнегреческих «небожителей», с точно такими же достоинствами и недостатками. Пройдите тест Passion.ru и узнайте, какая именно богиня в вас живет.