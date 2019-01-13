Тест: мы угадаем, легко ли вас вывести из себя

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как реагируете на критику или провокации? Тут же кидаетесь на обидчика с кулаками или гордо молчите, но внутри кипите от возмущения? Возможно, вам кажется, что вы самый спокойный человек, которого очень сложно вывести из себя, но окружающие вовсе так не думают. Пройдите наш тест и узнайте, есть ли еще над чем вам работать или у вас нет с этим никаких проблем.