Тест: мы определим степень вашей уверенности в себе

Психологи утверждают, что вашу уверенность (или, неуверенность) выдают не только слова, но и взгляд, походка, жесты и даже ваши любимые позы. И как бы сильно вы не старались скрыть какую-то правду, она все равно рано или поздно выйдет наружу. Пройдите наш тест и определите, зависите ли вы от мнения окружающих или предпочитаете руководствоваться исключительно собственными принципами.