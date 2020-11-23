Тест: мы определим степень вашей эмоциональной зрелости

Зрелые люди могут стойко воспринимать удары судьбы, несут ответственность за свои поступки, не ведутся на провокации и философски относятся к кризисным моментам. При этом абсолютно не важно, сколько при этом им лет по паспорту – некоторые подростки бывают весьма зрелыми эмоционально, в то время как многие взрослые, так и остаются наивными детьми. Пройдите наш тест и узнайте уровень вашей эмоциональной зрелости.