Тест: мы определим, насколько вы бесите окружающих

Не для кого не секрет, что идеальных людей не бывает и зачастую миловидные на первый взгляд личности могут вынести мозг ничуть не меньше (а иногда и больше), чем грубияны. Пройдите наш тест и узнайте, как на самом деле к вам относятся другие люди (даже если они сами ничего вам не расскажут, вы будете понимать, как обстоят дела на самом деле).