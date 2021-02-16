Тест: мы определим, насколько вы бесите окружающих
Не для кого не секрет, что идеальных людей не бывает и зачастую миловидные на первый взгляд личности могут вынести мозг ничуть не меньше (а иногда и больше), чем грубияны. Пройдите наш тест и узнайте, как на самом деле к вам относятся другие люди (даже если они сами ничего вам не расскажут, вы будете понимать, как обстоят дела на самом деле).
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