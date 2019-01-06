Тест: мы определим, насколько сильно вы верите в чудеса

В истории известны случаи, когда под Рождество происходили самые невероятные события, в реальность которых сложно было поверить. И все участники этих чудесных событий признавались, что никогда не верили в подобное и если бы им просто рассказали о волшебном моменте, то они, скорее всего, просто посмеялись бы и вернулись к своей обычной жизни. А вот эксперты утверждают, что такое возможно и подобным образом некие высшие силы пытаются напомнить людям о своем существовании. Пройдите наш тест и узнайте, а в вашей жизни есть место чудесам? Или вы тоже не верите в очевидное-невероятное?