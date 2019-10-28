Тест: мы определим, насколько рационально вы расходуете свою энергию

Если вы в буквальном смысле горите на работе, а потом рьяно беретесь за проблемы друзей и родных, да так, что к концу дня просто валитесь от усталости, то, скорее всего, вы просто неправильно используете собственные ресурсы и ваша внутренняя батарейка не успевает подзаряжаться. И это нужно как-то исправлять. Пройдите наш тест и узнайте, уходит ли ваша энергия в никуда или все не так уж и плохо, и вам удается использовать свой энергетический ресурс по назначению.