Тест: мы определим, легко ли вас обвести вокруг пальца или нет

По мере того, как развиваются технологии и умнеет население, мошенникам уже не так-то просто проворачивать свои излюбленные схемы и аферы. Доверчивость граждан сходит на нет, однако есть еще те, кто до сих пор наивно верят во все, что им говорят. Чтобы идти в ногу со временем и обмануть как можно больше народу, злоумышленники придумали новые уловки, которые теперь усиленно отрабатывают на жертвах. Пройдите наш тест и узнайте, попадете ли вы на удочку аферистов или вас голыми руками не возьмешь?