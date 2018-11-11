Тест: мы определим, королевой какой страны вы могли бы стать

Вряд ли найдется женщина, которая в детстве не мечтала быть принцессой, жить во дворце и примерять роскошные наряды. Со временем эти дамы взрослели и начинали мечтать уже по-крупному, например, возглавить какое-нибудь государство и иметь в подчинении верных подданных. Давайте представим, королевой какой страны вы могли бы стать, исходя из ваших навыков управления и основных черт характера. Пройдите наш тест и узнайте о себе много нового.