Тест: мы определим, какой свой талант вы игнорируете (а зря)

Как часто вам приходилось слышать от окружающих, что вы зарыли свой талант, хотя могли бы неплохо подзаработать на своих способностях и прославиться? Возможно, вы просто и сами не осознаете, насколько перспективны ваши умения и поэтому лишь их игнорируете. Пройдите наш тест и узнайте, какой свой талант вы не используете по назначению, хотя могли бы.