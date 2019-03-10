Тест: мы определим, какой город похож на вас как две капли воды

Многие считают, что города очень похожи на людей и обладают своей харизмой, имеют свои привычки и хранят свои тайны. Вот, например, бывало ли у вас такое, что вы приезжали в какое-нибудь место и понимали, что оно настолько подходит вам по характеру и темпераменту, что словно является вашим логическим продолжением. И именно там вы хотели бы поселиться в самое ближайшее время или хотя бы наведываться туда как можно чаще. Пройдите наш тест и узнайте, какой город похож на вас как две капли воды.