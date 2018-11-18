Тест: мы определим, какого цвета ваше настроение

«Цвет настроения — синий», — звучал еще совсем недавно чуть ли не в каждом динамике голос Филиппа Киркорова. И если задуматься, то в какой-то степени он прав. Эксперты утверждают, что есть множество оттенков, которые в той или иной мере влияют на ваше состояние или восприятие. Есть, например, цвета, которые пробуждают страсть и желание творить, а есть такие, которые, напротив, успокаивают и помогают забыть о проблемах… Пройдите наш тест и узнайте, какая палитра цветов наиболее точно может описать ваше настроение на данный момент.