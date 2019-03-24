Тест: мы определим, какая страна идеально подходит вам по характеру

Понятно, что место рождения не выбирают и, наверняка, оно навсегда будет занимать важное место в вашем сердце. Но задумывались ли вы о том, что в мире еще есть столько удивительных мест, каждое из которых отличается своими привычками и характером, которые наверняка больше подойдут вам по темпераменту и образу жизни? Или, возможно, вы не только задумывались, но и решились на то, чтобы сменить свое место жительства. А чтобы вы точно угадали с направлением, предлагаем пройти наш тест и узнать, с какой страной вы ассоциируетесь и где вы будете чувствовать себя комфортнее всего.