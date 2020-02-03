Тест: мы определим, готовы ли вы к материнству

Если ваши друзья и родные практически ходят за вами по пятам с одной и той же фразой про «тикающие часики», то не стоит поддаваться на провокации и идти у них на поводу. Ведь в конце концов лишь вам, а не вашим близким заниматься потом воспитанием малыша. И если вас пока еще пугает мысль об открывающихся перспективах, то лучше отложить этот вопрос и вернуться к нему, когда вы почувствуете, что готовы. Или, например, вы всегда считали, что с легкостью справитесь с ролью матери и хотите родить ребенка, как только на горизонте появится подходящий кандидат. Пройдите наш тест и определите степень своей готовности к материнству.