Тест: мы определим, чего вы на самом деле боитесь в этой жизни

Психологи утверждают, что все люди чего-то боятся и это нормально. Путь к счастью зачастую бывает тернист и сложен, но только если награда, что ждет вас впереди, стоит потраченных нервов и усилий. Однако если вы будете постоянно оглядываться назад и поддаваться страхам и сомнениям, то так и не добьетесь поставленной цели. Пройдите наш тест и узнайте, чего вы боитесь больше всего (и что мешает вам получить желаемое).