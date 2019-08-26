Тест: мужской или женский — какой у вас тип мышления?

Не зря говорят, что мужчины прилетели на землю с Марса, а женщины — с Венеры, поэтому и не могут договориться по поводу даже самых элементарных вещей. Однако бывают и исключения, когда дамы или мужчины ведут себя совершенно не так, как от них того ожидаешь. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, какой тип мышления преобладает именно у вас.