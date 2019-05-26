Тест: «Мисс паника» или само спокойствие — как вы себя ведете в критических ситуациях?

Сегодня в 00:00Тест: «Мисс паника» или само спокойствие — как вы себя ведете в критических ситуациях?КомментарииДаже если вы уверены, что можете держать себя в руках и не поддаетесь панике в критических ситуациях, это не значит, что так оно и есть на самом деле. Порой во время стресса люди совершают такие поступки, на которые они совершенно не способны. Пройдите наш тест и узнайте, можно ли назвать вас паникером или вы хорошо владеете самообладанием и всегда сохраняете спокойствие. Фото: vostock-photo/shutterstockПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегихарактерпаникаТестОбсудитьЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...