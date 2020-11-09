Тест: логика или эмоции — чем вы руководствуетесь в жизни?
По мнению экспертов, у современных людей больше развито левое полушарие мозга, отвечающее за логичность и последовательность действий. Однако если вам нужно найти нестандартный подход, придумать мотивацию или креативную идею, то тут уже придется подключать правое полушарие и задействовать эмоции. Пройдите наш тест и узнайте, чем вы на самом деле руководствуетесь в жизни – эмоциями или логикой.
Фото: Pexels.com
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