Тест: кто вы из самых ярких участниц группы «ВИА Гра»?

Участницы популярной группы «ВИА Гра» продюсера Константина Меладзе на протяжении многих лет считаются одними из самых привлекательных и желанных девушек в российском шоу-бизнесе. Мы выбрали самых интересных и ярких из них и предлагаем узнать, на кого из этих красоток вы похожи больше всего.