Тест: кто вы из самых ярких участниц группы «ВИА Гра»?

Сегодня в 00:00Тест: кто вы из самых ярких участниц группы «ВИА Гра»?КомментарииУчастницы популярной группы «ВИА Гра» продюсера Константина Меладзе на протяжении многих лет считаются одними из самых привлекательных и желанных девушек в российском шоу-бизнесе. Мы выбрали самых интересных и ярких из них и предлагаем узнать, на кого из этих красоток вы похожи больше всего. Текст: Роман СтрастныйФото: instagram, globallookpressПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и InstagramТегиТестВИА ГраЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...