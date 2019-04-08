Тест: кто вы из самых эффектных и бесстрашных главных героинь сериала «Игра престолов»?

В начале апреля состоялась премьера финального, восьмого сезона «Игры престолов». Долгожданная телепремьера намечена на 14 апреля, а в России первый эпизод выйдет на портале Amediateka на следующий день, 15 апреля. За несколько дней до того, как наконец выяснится, кто же наконец станет самым могущественным в Семи королевствах и сядет на Железный трон, предлагаем пройти наш тест и узнать, на кого из самых ярких и сильных героинь «Игра престолов» вы похожи больше всего.