Тест: кто вы из самых эффектных и бесстрашных главных героинь сериала «Игра престолов»?

Сегодня в 00:00Тест: кто вы из самых эффектных и бесстрашных главных героинь сериала «Игра престолов»?КомментарииВ начале апреля состоялась премьера финального, восьмого сезона «Игры престолов». Долгожданная телепремьера намечена на 14 апреля, а в России первый эпизод выйдет на портале Amediateka на следующий день, 15 апреля. За несколько дней до того, как наконец выяснится, кто же наконец станет самым могущественным в Семи королевствах и сядет на Железный трон, предлагаем пройти наш тест и узнать, на кого из самых ярких и сильных героинь «Игра престолов» вы похожи больше всего. Текст: Роман СтрастныйФото: globallookpress /HBO/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com / Ferrari, eastnews, kinopoiskПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиИгра престоловЭмилия КларкОбсудитьЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...