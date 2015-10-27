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Хэллоуин – веселый праздник, на котором можно встретить массу колоритных персонажей. Черти и зомби, ведьмы и приведения, утопленницы и даже тыквы собираются на шабаш и прекрасно проводят время, демонстрируя все характерные особенности своего образа.

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