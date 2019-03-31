Тест: кот, муж или свекровь — кто на самом деле в вашем доме хозяин?

Думаете, что знаете о своих апартаментах все и даже больше, без труда (в полной темноте) отыщете любую нужную вещицу, имеете авторитет среди домочадцев, да и последнее слово останется всегда за вами? Passion.ru предлагает пройти занимательный тест и узнать, действительно ли вы являетесь хозяином в собственном доме или пальма первенства давно уже перешла к кому-то из близких.