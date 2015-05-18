Вопросы: 11 Разрешено попыток: Не ограничено Доступен: Всегда Проходной процент: 75 % Обратная навигация: Разрешено

Отпуск складывается удачно только в том случае, если то, чем вы во время него занимаетесь, подходит вам по темпераменту и полностью удовлетворяет ваши внутренние потребности. Поэтому, прежде чем его планировать, стоит разобраться, чего же на самом деле вам хочется больше всего – потусоваться, посмотреть мир, прыгнуть с парашютом или «спрятаться в свою раковину».

Пройдите тест от Passion.ru бесплатно и онлайн и узнайте, какой вид отдыха вам подходит. Не исключено, что это поможет вам определиться с вашими отпускными планами!