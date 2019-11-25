Тест: какой знаменитый фильм соответствует вашему характеру?

Представьте себе идеальный киношедевр, который в точности бы соответствовал вашему характеру. Какой бы сюжет мог бы быть сценарием вашей жизни? Мы собрали фильмы с разнообразными сюжетами и один из них, наверняка, сможет с точностью охарактеризовать вашу личность, привычки, мечты и желания. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте о себе много нового.