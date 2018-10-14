Тест: какое имя подходит вашему мужчине по характеру?

Наверняка вы тоже хотя бы однажды задумывались, а что было бы, если бы вашего любимого человека звали иначе? Ваше отношение к нему в этом случае изменилось бы или все осталось, как и прежде? Ведь если верить психологам, то имя, данное человеку при рождении, определяет его дальнейшую судьбу и влияет на характер. Поэтому мы предлагаем вам ответить на несколько простых вопросов и узнать, какое имя больше подходит вашему мужчине.