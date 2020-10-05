Тест: какая черта характера поможет вам прославиться?

Если вы прикладываете усилия, по вашему мнению, но все еще болтаетесь где-то в середничках, то, скорее всего, вы не используете по максимуму свои способности. Возможно, до всемирной популярности вам остался один лишь только шаг, но нужно задействовать свои таланты и не дать конкурентам обойти вас на поворотах. Пройдите наш тест и узнайте, какая черта характера поможет вам стать знаменитой.