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Темперамент – это скорость проистечения психических реакций, что в свою очередь отражается на поведении человека, на интенсивности его эмоциональности и на восприятии внешнего мира. Чтобы выбрать правильную тактику в общении с окружающими и понять, чего можно ожидать от того или иного индивидуума, в первую очередь нужно разобраться, к какому именно психотипу он принадлежит.

Пройдите наш тест на темперамент бесплатно и онлайн и узнайте, кем является человек, с которым вам хотелось бы построить гармоничные отношения – холериком, сангвиником, меланхоликом или флегматиком. После этого, если будет желание, прочитайте нашу статью о том, как общаться с каждым из этих психотипов.