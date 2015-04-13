|Вопросы:
|10
|Разрешено попыток:
|Не ограничено
|Доступен:
|Всегда
|Проходной процент:
|75 %
|Обратная навигация:
|Запретить доступ к данным файлам
Темперамент – это скорость проистечения психических реакций, что в свою очередь отражается на поведении человека, на интенсивности его эмоциональности и на восприятии внешнего мира. Чтобы выбрать правильную тактику в общении с окружающими и понять, чего можно ожидать от того или иного индивидуума, в первую очередь нужно разобраться, к какому именно психотипу он принадлежит.
Пройдите наш тест на темперамент бесплатно и онлайн и узнайте, кем является человек, с которым вам хотелось бы построить гармоничные отношения – холериком, сангвиником, меланхоликом или флегматиком. После этого, если будет желание, прочитайте нашу статью о том, как общаться с каждым из этих психотипов.