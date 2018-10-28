Тест: как быстро иностранцы узнают в вас туриста из России?

«Руссо туристо, облико морале!» — все помнят эту фразу из культового советского фильма? И если вы считаете, что довели свою маскировку до совершенства и теперь без проблем сойдете за своего в любой стране мира, то это не означает, что так и есть на самом деле. Эксперты уверяют, что порой достаточно повнимательнее присмотреться к человеку, его привычкам и манере поведения, чтобы понять, из какой страны он родом. Предлагаем ответить на несколько несложных вопросов, которые помогут понять, как быстро иностранцы вычисляют в вас туриста из России.