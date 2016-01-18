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Наступление очередного года всегда влечет за собой появление новых грандиозных замыслов. Хочется расширить свое пространство, увеличить количество своих возможностей и обрести наконец то, что не давалось в руки ранее. Если вам стало тесно в устоявшихся рамках, пройдите наш бесплатный тест и узнайте, на что вам в 2016 году в первую очередь стоит направить свою энергию, чтобы почувствовать себя максимально комфортно или приблизиться к исполнению своей мечты.