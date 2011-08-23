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Лето заканчивается, скоро ваш ребенок опять сядет за школьную парту. Резкий переход от отдыха к обучению для школьника нелегок. Только вчера он беспечно бегал с приятелями во дворе, купался в море, а завтра он откроет учебники, начнет трудиться над заданиями педагогов. Готов ли он к этому? Где те слабые места, которые мешают ему войти в привычную школьную колею? Что вы, как родитель, можете сделать, чтобы начало учебного года не стало для него сильнейшим стрессом? Пройдите наш тест и узнайте это.