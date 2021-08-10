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Тест: эти 12 вопросов расскажут, о чем вы лжете самой себе

Согласно исследованиям американских ученых, подсознание гораздо намного более действенно, чем детектор лжи позволяет определить, насколько ты честна с собой. Однако иногда бывает, что и оно дает сбой, выдавая тебе недостоверную информацию, как постулат. Это все приводит к тому, что ты уже не можешь определить, где правда, а где ложь. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, о чем именно ваше подсознание врет на самом деле.